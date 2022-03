Mann randaliert mehrfach

Auf einen 33-jährigen Mann aus Kaiserslautern kommen mehrere Strafanzeigen zu, unter anderem wegen Ruhestörung und Beleidigung. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Dienstag an einem Kiosk aufgetaucht, an dem er Hausverbot hatte. Der Kioskbetreiber rief die Polizei, die erteilte dem Mann einen Platzverweis. Später wurden die beamten zur Wohnung des Mannes gerufen, weil er dort Böller aus dem Fenster warf. Am Abend und in der Nacht randalierte der Mann in zwei anderen Häusern und beleidigte eine Bewohnerin. Die Polizei nahm den Mann daraufhin in Gewahrsam.