Ein betrunkener Mann hat sich am Montag an einem Polizeigebäude in Kaiserslautern erleichtert. Die Polizei war nach eigenen Angaben von einem Zeugen darauf aufmerksam gemacht worden. Er hatte den Wildpinkler beobachtet. Als Polizisten den Mann auf die Ordnungswidrigkeit aufmerksam machten, zeigte sich der Mann uneinsichtig. Er gab an, dass er pinkeln könne, wo er wolle - auch gegen das Gebäude der Polizei - und dass er es auch jederzeit noch einmal wiederholen würde. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Pegel von 2,75 Promille. Dem Mann droht jetzt eine Anzeige.