Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Dienstag, 7. Mai

++ Neun Angriffe auf Blitzer-Anlagen in fünf Jahren ++

15:25 Uhr

Am Wochenende haben zwei Männer eine Blitzer-Anlage in Kaiserslautern aufgeflext und angezündet. Eine solche Zerstörungswut kommt aber nicht so oft vor. Laut Polizei sind in den vergangenen fünf Jahren in der Region neun Blitzer attackiert worden. Unbekannte besprühten oder beklebten Scheiben der Anlagen, warfen Gegenstände gegen die Messgeräte oder stießen sie um. In vier Fällen wurde wegen einer Straftat ermittelt. In einigen Fällen dauern die Ermittlungen noch immer an, weil die Täter noch nicht gefunden werden konnten.



++ Kaiserslautern sucht weiter Queer-Beauftragte ++

14:25 Uhr

Kaiserslautern sucht weiter eine neue Queer-Beauftragte beziehungsweise -Beauftragten. Im März hatte die Stadt die ehrenamtliche Stelle schon mal ausgeschrieben. Weil sich bis jetzt niemand beworben hat, wird sie nochmal ausgeschrieben. Der oder die Queer-Beauftrage soll unter anderem die Interessen queerer Menschen in der Stadt vertreten. Wer sich für das Ehrenamt interessiert, kann sich bis 20. Mai bewerben. Die ehemalige und bislang einzige Queerbeauftragte in Kaiserslautern ist im Dezember zurückgetreten. Sie soll unter anderem online und auf der Straße angefeindet worden sein.



++ Kreis Südwestpfalz bekommt Geld für Klimaschutz ++

12:50 Uhr

Das Land gibt dem Kreis Südwestpfalz rund 1,4 Millionen Euro für den Klimaschutz. Mit dem Geld sollen die Dächer der Sporthalle der BBS in Rodalben und der Sporthalle der IGS in Contwig neu gedeckt werden. Außerdem werden neue LED-Lampen für die Schulen im Kreis Südwestpfalz angeschafft. Außerdem schafft die Kreisverwaltung von der Förderung auch neue E-Autos an. Der Kreis Südwestpfalz will bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden.



++ Ermittlungen nach Diebstahl aus Schuhmuseum in Hauenstein eingestellt ++

11:55 Uhr

Unbekannte hatten zwischen dem 14. Dezember und dem 22. Februar aus einem Bereich des Deutschen Schuhmuseums in Hauenstein mehrere Ausstellungsstücke gestohlen. Dem oder den Tätern war es gelungen, unbemerkt in das dritte Obergeschoss zu gelangen. Dort, unter dem Dach des Gebäudes, ist das Sportmuseum untergebracht. Hier wurden mehrere Vitrinen aus Glas aufgehebelt, in denen sich Kleidung und Gegenstände aus der NS-Zeit befanden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Zweibrücken blieb die Spurensuche ergebnislos. Aus diesem Grund ist jetzt das Verfahren komplett eingestellt worden. Mehr dazu gibt es hier:

++ SPD-Politiker aus Kaiserslautern fordert ganze Härte des Gesetzes ++

11:18 Uhr

Der Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden löst auch in der Westpfalz Bestürzung aus. SWR1 hat mit Marcel Schulz von der SPD in Kaiserslautern gesprochen. Das Interview finden Sie hier:

++ Auktion in der Fruchthalle Kaiserslautern++

10:00 Uhr

Kunst, Schmuck, Münzen und vieles mehr werden morgen bei einer Auktion in der Fruchthalle in Kaiserslautern versteigert. Insgesamt sind es 200 verschiedene Gegenstände. Darunter ein goldener Löwe und eine Bar in der Form einer Weltkugel. Die Sachen stammen unter anderem aus Wohnungs-Auflösungen. Interessierte können sie sich vor der Versteigerung schon mal anschauen: heute ab 14.30 Uhr und morgen ab 11 Uhr. Ersteigern kann man sie morgen Nachmittag ab 14 Uhr in der Kaiserslauterer Fruchthalle, die Mindestgebote liegen zwischen 10 und 3.000 Euro.



++ Hilfe bei der Digitalisierung ++

09:45 Uhr

Kleinen und mittleren Unternehmen dabei helfen digitaler zu arbeiten - das will nach eigenen Angaben das Fraunhofer IESE Institut in Kaiserslautern. Zu diesem Zweck wird heute ein so genannter Dataspace for Everybody eröffnet. In diesem digitalen Datenraum können Abläufe in den Unternehmen simuliert werden. So könnten zum Beispiel Lieferketten vereinfacht oder der CO2-Fußabdruck eines Unternehmens verringert werden. Daneben haben Unternehmer auf dem Eröffnungsevent die Möglichkeit, sich mit anderen Betrieben aus der Region auszutauschen.



++ Schüler aus Rockenhausen bei Robotik-WM in den USA ++

08:30 Uhr

Zwei Teams von Schülern der IGS Rockenhausen haben in den vergangenen Wochen erfolgreich an der Robotik-WM in Dallas teilgenommen. Das jüngere Team hat dabei den 29. von 450 Plätzen belegt. Der Roboter der Siebt -und Achtklässler musste unter anderem Würfel aufnehmen und die dann in die passenden Körbe befördern. Das zweite Team bestand aus Schülern der zehnten und elften Klasse. Sie haben mit ihrem Roboter den 80. Platz von 850 Teams belegt. Der Roboter musste unter anderem an einer Stange hochklettern oder kleine Kugeln werfen.



++ Betrunkener bewirft Frau mit geklauten Gegenständen ++

06:45 Uhr

In Kaiserslautern hat ein Mann eine Frau mit Gegenständen beworfen, die er vorher aus einer Kirche geklaut hat. Wie die Polizei mitteilt, ist das am Sonntagnachmittag passiert. Der Mann hatte aus einer Kirche in der Nähe des Messeplatzes in Kaiserslautern unter anderem Bücher, Porzellanschalen und eine Raben-Figur geklaut. Teile dieser Figur hatte er später auf eine Frau und ihr Auto geworfen. Die Frau wurde dabei nicht verletzt. Laut Polizei war der Mann betrunken, ein Alkohol-Test ergab bei ihm 2,9 Promille. Es wird jetzt gegen ihn ermittelt - unter anderem wegen Diebstahls.



++ Mann aus Saarland vermisst ++

06:30 Uhr

Die Polizei in Homburg sucht den 53-jährigen Frank Dingeldein. Er wird seit gestern vermisst. Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihm etwas passiert ist, weil er Medikamente braucht. Frank Dingeldein ist etwa 1,86 Meter groß und kräftig, hat kurze braun-graue Haare und einen Drei-Tage-Bart. Vermutlich ist er mit einem Peugeot mit Neunkircher-Kennzeichen unterwegs. Zuletzt habe er in Bexbach gewohnt, davor in Neunkirchen-Wiebelskirchen. Wer Hinweise zu dem Vermissten geben kann, soll sich bei der Polizei melden.



Montag, 6. Mai

++ Autofahrer wird zwei Mal bestraft ++

18:10 Uhr

Ein Autofahrer kann auch zweimal bestraft werden, wenn er während einer Fahrt gegen zwei Gesetze verstößt. Das hat das pfälzische Oberlandesgericht in Zweibrücken jetzt entschieden. Der Autofahrer war im Dezember 2022 erwischt worden: Er hatte keinen Führerschein mehr und außerdem war der TüV an seinem Auto seit Monaten abgelaufen. Er wurde wegen des TüVs vom Amtsgericht wegen einer Ordnungswidrigkeit zu 60 Euro Geldstrafe verurteilt. Wegen des Fahrens ohne Führerschein stellte das Amtsgericht das Verfahren ein - schließlich sei der Mann ja wegen der Fahrt schon verurteilt worden. Dagegen legte die Staatsanwaltschaft Berufung ein - und bekam vom Oberlandesgericht Zweibrücken Recht. Es sei zwar eine Fahrt gewesen, aber der Mann habe zweimal entschieden, gegen das Gesetz zu verstoßen - ein Mal Monate zuvor, als er den TüV nicht verlängerte und dann, als er ohne Führerschein los fuhr.



++ Mann aus Kaiserslautern mit Sex-Fotos erpresst ++

17:45 Uhr

Ein 27-jähriger Mann aus Kaiserslautern ist von einer vermeintlichen Internetbekanntschaft mit Sex-Fotos erpresst worden. Laut Polizei hatte der Mann die Frau im Internet kennengelernt und mit ihr die Fotos ausgetauscht. Die Frau verlangte wenig später einen dreistelligen Geldbetrag, sonst würde sie die Bilder an seine Freunde weiterleiten. Der Mann zahlte einen Teil der Summe – wie viel, ist nicht bekannt. Erst als die Frau immer mehr forderte, erstattete er Anzeige.



++ Womöglich Fall von K.o.-Tropfen bei FCK-Spiel ++

17:25 Uhr

Erst kürzlich hatte der 1. FC Kaiserslautern davor gewarnt, nun gibt es womöglich einen Fall von K.o.-Tropfen beim Heimspiel des FCK gegen den 1. FC Magdeburg. Eine 27-jährige Frau war am Samstagabend beim Spiel des FCK im Fritz-Walter-Stadion. Am Sonntag konnte sie sich an nichts mehr erinnern, hatte laut Polizei Schmerzen im Fuß und Blutergüsse. Außerdem vermisste sie ihren Geldbeutel und Dokumente. Mehr dazu lesen Sie hier:

++ Berliner Ring in Pirmasens wieder frei ++

16:14 Uhr

Gute Nachricht für Autofahrer in Pirmasens - der Berliner Ring ist seit heute wieder frei. In der vergangenen Woche war dort die Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut worden, was nicht ohne Sperrung ging. Autofahrer mussten Umwege in Kauf nehmen, auch eine Buslinie fuhr einen Umweg und brauchte deswegen länger.



++ Neue Funkzentrale für Feuerwehr in Zweibrücken ++

15:15 Uhr

Die Feuerwehr in Zweibrücken weiht heute ihre neue Funkeinsatzzentrale ein. Von dort aus werden alle Einsätze der Feuerwehr koordiniert. Die Feuerwehr in Zweibrücken ist damit nun voll digitalisiert. Nach Angaben des stellvertretenden Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs in Zweibrücken wurde vorher noch mit Technik aus den 90er Jahren gearbeitet. Außerdem gab es bisher auch zu wenig Arbeitsplätze. Das hat sich jetzt aber alles geändert. Denn neben der neuen Technik gibt es auch mehr Besprechungsräume. Bei einem Katastrophenszenario kann man jetzt auch schneller reagieren, weil es nun einen eigenen Raum mit Großbildschirm für die Einsatzleitung gibt. Außerdem bekommt die Feuerwehr in diesem Jahr auch noch eine neue Fahrzeughalle. Insgesamt investiert die Stadt Zweibrücken in die Feuerwehr rund sieben Millionen Euro. Das Land hat das Projekt mitfinanziert.



++ Fehrbachtunnel wird gereinigt und gesperrt ++

14:54 Uhr

Autofahrer brauchen auf der B10 in der Südwestpfalz Geduld: Der Fehrbachtunnel wird gereinigt – und deshalb zeitweise gesperrt. Heute ist die Tunnelröhre in Richtung Landau dran - und zwar ab 19 Uhr bis ungefähr 6 Uhr morgen Früh. In der entgegengesetzten Richtung wird dann morgen die Tunnelröhre gereinigt. Auch kommende Woche wird der Tunnel nochmal für Reinigungsarbeiten gesperrt.



++ Stadtradeln startet in Pirmasens ++

13:38 Uhr

In Pirmasens startet ab heute wieder die Aktion Stadtradeln. Wer teilnimmt, tritt in die Pedale statt Auto zu fahren. Die Kilometer trägt man dann entweder online ein oder benutzt dafür die Stadtradel-App. Im vergangenen Jahr haben in Pirmasens knapp 200 Menschen an der Aktion teilgenommen. Gemeinsam haben sie mehr als 35.000 Kilometer zurückgelegt - und damit sechs Tonnen CO2 eingespart. Mitmachen können alle, die in Pirmasens leben, arbeiten, zur Schule gehen oder dort studieren. Und: Auch E-Bike-Fahrer können bei der Aktion mitmachen.



++ Jugendliche bedrohen 18-Jährigen mit Schreckschusswaffe ++

12:05 Uhr

In Enkenbach-Alsenborn haben am Wochenende Jugendliche einen 18- Jährigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 18-Jährige Streit mit einer Gruppe von Teenagern gehabt. Ein 16-Jähriger habe ihm die Waffe an den Hals gehalten und ihm damit mehrmals ins Gesicht geschlagen. Ein 14-Jähriger habe ihn außerdem mit einem Hockeyschläger bedroht. Die Polizei konnte einen Teil der Angreifer ausfindig machen. Der 16-Jährige hat die Tat eingeräumt.



++ Erlebnisturm am Kranichwoog eröffnet ++

11:28 Uhr

Der Kranichwoog in Hütschenhausen im Kreis Kaiserslautern ist ein wichtiges Projekt für Natur- und Artenschutz. Ab sofort kann man sich das Gebiet auch von oben anschauen: von einem neuen Erlebnisturm aus. Dieser ist 24 Meter hoch. Interessierte haben von dort aus also einen guten Blick auf die beiden großen Wasserflächen des Kranichwoogs. Im Turm hängen nach Angaben der Kreisverwaltung Kaiserslautern auch Info-Tafeln, die zum Beispiel über den Naturschutz informieren. Der Erlebnisturm ist Höhepunkt eines knapp fünf Kilometer langen Rundwegs, der um das Naturschutzgebiet führt. Auch am Weg stehen verschiedene Info-Tafeln. Der Kranichwoog in Hütschenhausen ist ein großes Naturschutzgebiet, das Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten ist. Außerdem leben am Gewässer karpatische Wasserbüffel - sie begrasen die Weideflächen rund um den Kranichwoog.



++ Gräfensteiner Wanderwoche gestartet ++

10:50 Uhr

Heute hat die 43. Gräfensteiner Wanderwoche mit einer geführten Wanderung in Donsieders in der Südwestpfalz begonnen. Die 7,5 Kilometer lange Strecke führt die Teilnehmer unter anderem zum Wallfahrtsort Maria Rosenberg und ins Schwarzbachtal. Mitwandern kann jeder kostenlos und ohne vorherige Anmeldung. Am Mittwoch folgt eine Wanderung in Leimen. Die letzte Tour führt am Freitag unter anderem zum Bruderfelsen in Rodalben und zum Abschluss zum Hilschberghaus des Pfälzerwald-Vereins. Dort bekommen alle Teilnehmer der Wanderungen eine Urkunde.



++ Kinder-Uni in Zweibrücken ++

10:35 Uhr

Die Hochschule Kaiserslautern lädt heute Kinder ein, um den Uni-Alltag zu erleben. Im Rahmen der Kinder-Uni öffnet die Hochschule an ihren verschiedenen Standorten die Türen für Kinder, wie auch andere Hochschulen im Land. Am Campus in Zweibrücken können sie etwas über künstliche Intelligenz lernen. Die Kinder werden von einem Uni-Professor spielerisch an das Thema herangeführt. Sie lernen, wie künstliche Intelligenz funktioniert, was sie kann und was sie nicht kann. Kinder zwischen acht und zwölf Jahren können sich im Internet zur Kinder-Uni anmelden.



++ Blitzer in Kaiserslautern angezündet ++

7:25 Uhr

Blitzer sind bei den meisten Autofahrern nicht gerade beliebt. In Kaiserslautern hat das ein fest installierter Blitzer jetzt besonders zu spüren bekommen: Er wurde angezündet.





++ Pferd stirbt bei Unfall auf A63 ++

6:25 Uhr

Bei einem Unfall auf der A63 bei Börrstadt im Donnersbergkreis ist gestern Nachmittag ein Pferd gestorben. Wie die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer aus Frankreich in ein Gespann aus Auto und Pferde-Anhänger gekracht. Warum, ist noch nicht klar. Durch den Zusammenstoß war der Hänger umgekippt. Das Pferd darin wurde so schwer verletzt, dass es an der Unfallstelle gestorben ist - noch bevor ein Tierarzt da war. Die beiden Autofahrer wurden nicht verletzt. Wegen des Unfalls war die A63 bei Börrstadt knapp eine Stunde voll gesperrt.



++ Telekom-Mitarbeiter streiken wieder ++

6:00 Uhr

Heute und morgen streiken die Mitarbeiter der Telekom erneut bundesweit - auch bei der Niederlassung Kaiserslautern. Die Gewerkschaft ver.di hatte in den vergangenen Wochen bereits mehrfach zu Warnstreiks aufgerufen. Dieses Mal weitet sie den Streik auf zwei Tage aus. Für Kunden in der Westpfalz könnte das zum Beispiel bedeuten, dass sie vergeblich auf Servicemitarbeiter warten. Auch die Bauarbeiten am Glasfasernetz könnten durch den Streik stillstehen. Ver.di fordert in den Tarifverhandlungen unter anderem zwölf Prozent mehr Lohn. In Kaiserslautern arbeiten für die Telekom rund 50 Menschen.



