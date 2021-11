per Mail teilen

Die Polizei in Kaiserslautern ermittelt gegen einen Mann, der gestern einem anderen Mann vor einem Kaiserslauterer Supermarkt ins Gesicht gespuckt haben soll. Laut Polizeibericht waren die beiden Männer zunächst in dem Geschäft in Streit geraten, weil der eine Mann den anderen gebeten hatte, den Corona-Abstand zu wahren. Daraufhin reagierte der andere aggressiv, folgte dem Mann nach draußen und soll ihm auf dem Gehweg ins Gesicht gespuckt haben. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.