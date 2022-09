Mann in Kaiserslautern mit Spachtel lebensgefährlich verletzt

Am vergangenen Sonntag soll ein 53-Jähriger in Kaiserslautern im Streit einen 26-jährigen Mann lebensgefährlich verletzt haben. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, waren der 53-Jährige und der 26-Jährige in einer Wohnung in Kaiserslautern in Streit über persönliche Dinge geraten. Es soll zu einem Gerangel zwischen den beiden gekommen sein.

Auf Opfer in Kaiserslautern mit Spachtel eingestochen

Nachdem beide voneinander abgelassen hatten, soll der mutmaßliche Täter einen Spachtel gegriffen und seinem Opfer damit in den Brustkorb gestochen haben. Der 26-Jährige musste lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei nahm den 53-Jährigen am frühen Sonntagmorgen fest - er schweigt bisher in den Vernehmungen. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl, der Mann befindet sich wegen Flucht- und Wiederholungshefahr in Untersuchungshaft. Er ist bereits mehrfach wegen Körperverletzungen aufgefallen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm in diesem Fall versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor.