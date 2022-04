Mann badet nackt in einem Brunnen in Kaiserslautern

Ein Mann hat in Kaiserslautern für großes Aufsehen gesorgt, weil er gebadet hat. Nackt. In aller Öffentlichkeit in einem Brunnen.

Die Frühlingstemperaturen laden momentan dazu ein, sich lange draußen aufzuhalten. Ein Bad im Freien ist noch nicht für jeden etwas, weil es teilweise doch noch etwas frisch ist. In Kaiserslautern hat das einen Mann aber offenbar nicht gestört. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter am Mittwoch nackt im Brunnen am Kennedyplatz in Kaiserslautern gebadet.

Der unbekannte Mann habe sich am Mittwochabend nackt ausgezogen, um ein Bad in dem Brunnen zu nehmen. Dabei habe er sich von Passanten offenbar nicht stören lassen. Daraufhin hätten mehrere Zeugen gegen 19:30 Uhr die Polizei gerufen.

Wer ist der unbekannte Nacktbader?

Als die Streife am Kennedyplatz angekommen sie, sei der Badegast schon verschwunden gewesen. Eine Frau berichtete laut Polizei, dass der Unbekannte mit einem Fahrrad in Richtung Stadtmitte gefahren sei. Einen Teil seiner Kleidung habe er wieder angezogen. Einige Kleidungsstücke habe er aber an sein Rad gehängt, offenbar um sie zu trocknen.

Wie das Polizei Präsidium Westpfalz mitteilt, habe der reinliche Mann trotz einer intensiven Fahndung nicht ausfindig gemacht werden können. "Es bleibt abzuwarten, ob man den Verantwortlichen beim nächsten Waschtag zu Gesicht bekommt", so die Polizei.