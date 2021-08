Die Stadt Kaiserslautern beteiligt sich am weltweiten Aktionstag der Organisation „Mayors for Peace“. Stadtbürgermeisterin Beate Kimmel hisste am Donnerstag wie viele andere Stadtbürgermeister im Land symbolisch eine Flagge. Ziel der Aktion ist es, daran zu erinnern, dass Atomwaffen völkerrechtlich geächtet und verboten sind. Außerdem fordern die Teilnehmer weltweit, die Verbreitung von Atomwaffen einzudämmen oder ganz abzuschaffen. Der Städtetag Rheinland-Pfalz unterstützt die Aktion. Er fordert, dass Deutschland dem im Januar in Kraft getretenen Atomwaffenverbots-Vertrag beitritt und dass die Debatte zur nuklearen Abrüstung mehr Thema in der Öffentlichkeit wird.