Diese Corona-Lockerungen gelten ab heute in Kaiserslautern

Noch vor drei Wochen galt in der Stadt Kaiserslautern die Bundesnotbremse - zum Beispiel mit einer Ausgangssperre. Jetzt lassen die sinkenden Corona-Inzidenzzahlen weitere Lockerungen zu.

Wie die Stadtverwaltung Kaiserslautern mitteilt, lag die Inzidenzzahl fünf Werktage unter dem Schwellenwert von 50 - zuletzt bei 19,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Damit können ab heute laut Corona-Verordnung des Landes neue Lockerungen in Kraft treten.

Mehr Zuschauer bei Kulturveranstaltungen

Kulturveranstaltungen dürfen im Freien vor größerem Publikum stattfinden: Ab heute sind 250 Zuschauer erlaubt, bisher waren es 100. Laien-Kulturgruppen dürfen künftig im Freien mit bis zu 20 Personen proben. In Innenräumen sind zehn Personen erlaubt. Bei Kindern bis 14 Jahren gilt die Höchstgrenze von bis zu 25 Personen. Die scharfen Regeln für die Laienkultur hatten bei verschiedenen Ensembles für Unmut gesorgt.

Größere Gruppen beim Sport

Im Amateur- und Freizeitsport dürfen maximal 20 Personen im Freien ihren Sport ausüben - auch Kontaktsportarten. Im Innenbereich dürfen nur kontaktlose Sportarten ausgeführt werden - in Gruppen mit bis zu maximal zehn Personen aus verschiedenen Haushalten. Auch hier gilt für Kinder eine Sonderregelung: Kinder bis einschließlich 14 Jahren können in Gruppen von bis zu 25 Personen auch im Innenbereich trainieren - auch Kontaktsportarten. Grundsätzlich gilt: Ein Trainer oder eine Trainerin müssen immer dabei sein. Und zuschauen beim Training oder Wettkämpfen dürfen ab heute in Kaiserslautern 250 statt bisher 100 Menschen.

Musik- und Kunstunterricht mit mehr Schülern

Der außerschulische Musik- und Kunstunterricht kann im Freien in Gruppen von bis zu 20 Personen stattfinden. Kinder bis 14 Jahre dürfen auch in Innenräumen musizieren oder malen - in Gruppen von bis zu 25 Personen.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass bei allen Personenbegrenzungen geimpfte und genesene Menschen nicht mitgezählt werden. Ausnahme: Die maximale Zuschauerzahl bei Sport- und Kulturveranstaltungen.