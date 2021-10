Lkw verliert Dixi-Klo auf der A6

Am Montagmorgen hat ein Lkw auf der A6 ein Toilettenhäuschen verloren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Lastwagen an der Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau in Richtung Mannheim auf die Autobahn. Dabei habe sich das unzureichend gesicherte Dixi-Klo gelöst und sei in die Mitte der beiden Fahrstreifen der A6 gestürzt. Nach Angaben der Polizei konnten insgesamt fünf Autofahrer nicht mehr rechtzeitig abbremsen oder ausweichen und kollidierten mit dem Klohäuschen. Dabei sei niemand verletzt worden, an den Autos entstand lediglich Sachschaden.