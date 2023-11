Keine Mäuse mehr - Flink kann in Kaiserslautern wieder liefern

Wochenlang konnte der Lieferdienst Flink in Kaiserslautern nicht arbeiten - es gab ein Problem mit Mäusen. Ab Dezember geht es wieder los, weil die Firma umgezogen ist.

Im Sommer hatte Flink seinen Dienst in Kaiserslautern eingestellt - damals hatten Mäuse Lebensmittelverpackungen im Lager angeknabbert und überall ihren Kot hinterlassen. Seitdem hieß es immer wieder, man sei dabei, das Problem in den Griff zu bekommen. Der Liefer-Supermarkt hatte aber versichert, dass Lebensmittel, die an Kundinnen und Kunden geliefert wurden, zu keinem Zeitpunkt gefährdet oder unhygienisch gewesen seien.

Flink zieht innerhalb von Kaiserslautern um

Offenbar ging das am alten Standort dann doch nicht so einfach wie gedacht mit der Schädlingsbekämpfung, also entschloss sich die Firma zu einem Umzug. Ab dem 9. Dezember öffnet Flink einen neuen Standort in der Eisenbahnstraße in Kaiserslautern. Das Liefergebiet bleibt gleich, es wird in alle Stadtteile zwischen Bahnheim und Eselsfürth geliefert.

Die Firma Flink versteht sich als Liefer-Supermarkt und hat europaweit mehr als 140 Standorte.