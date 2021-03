In der Fruchthalle in Kaiserslautern findet heute am Freitag der letzte Kultur-Livestream statt. Interessierte können sich das Konzert ab 17 Uhr live im Internet anhören. Zum Finale der Internet-Kulturveranstaltungen spielt die Deutsche Staatsphilharmonie live ein Sinfoniekonzert von Edward Elgar auf der Bühne im großen Saal der Fruchthalle. Über verschiedene soziale Medien und offene Kanäle kann das Publikum die Musik zuhause am Computer abrufen. Christoph Dammann, der Leiter des Kulturreferats in Kaiserslautern, ist mit den 62 Kultur-Livestreams seit Beginn des Projekts vor einem Jahr überaus zufrieden. Mehr als 200.000 Zuhörer hätten die Darbietungen abgerufen. Die Höhe der Spenden liege bei rund 56.000 Euro, die den Künstlern zugute kamen. Dammann hofft, dass nach Ostern wieder Konzerte mit Publikum in der Fruchthalle stattfinden können.