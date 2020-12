In der Kaiserslauterer Innenstadt ist am Montagabend die Leiche einer unbekannten Frau gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie umgebracht wurde.

Eine Zeugin hatte die Polizei am Montagabend darüber informiert, dass in der Staubörnchenstraße in der Kaiserslauterer Innenstadt die Leiche einer Frau liegen würde. Genauere Angaben dazu, wie die Leiche aufgefunden wurde und wie die Frau umgebracht wurde, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen. Nur so viel: Sie lag in einem Areal, das frei zugänglich ist. Die Polizei hat eine Sonderkommission gebildet.

Genaue Beschreibung der toten Frau

Bisher konnte die Frau noch nicht identifiziert werden - deshalb bittet die Polizei jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe und hat eine Beschreibung herausgegeben. Demnach war die Frau zwischen 35 und 50 Jahren alt, 1,66 Meter groß und 63 Kilogramm schwer. Sie hatte braune Augen und dunkelbraunes, lockiges, schulterlanges Haar.

Am rechten Unterschenkel hatte sie eine Tätowierung in der Form von Blumen. Sie war mit einer weißen Winterjacke und einer roten Jogginghose der Marke Puma bekleidet. Die Hose hat seitlich an den Beinen jeweils einen weißen Streifen. Außerdem trug die Tote ein schwarzes Langarmshirt und gefütterte, schwarze Damenstiefel. Die Polizei hat Fotos der Toten auf ihre Internetseite gestellt.

Wer die Frau kannte oder aber im Bereich der Staubörnchenstraße in der Innenstadt am Montagabend etwas Verdächtiges bemerkt hat, kann sich mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter 0631 3692620 in Verbindung setzen.