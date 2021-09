Doppelmord-Prozess Weilerbach: Lebenslange Haftstrafe gefordert

per Mail teilen

Im Doppelmord-Prozess von Weilerbach hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten gefordert. Sein Verteidiger plädierte auf eine mildere Bestrafung.

Die Staatsanwältin erklärte am Landgericht Kaiserslautern, dass sie keine Zweifel daran habe, dass der Angeklagte die zwei Brände bei seinen ehemaligen Geschäftspartnern gelegt und anschließend seine Mutter und deren Lebensgefährten getötet habe. Sie plädierte daher auf Mord aus Habgier an der 60-Jährigen. Es habe zuvor immer wieder Streit um die Zukunft des Hofes gegeben, auf dem die Familien gemeinsam lebten. Die Mutter habe den Hof verkaufen und mit ihrem Lebensgefährten an die Nordsee ziehen wollen, der Angeklagte betrachtete das Anwesen jedoch als sein Eigentum.

Hat der Angeklagte seine Mutter aus Habgier getötet?

Mit der Tötung der Frau habe er sich finanziell und materiell bereichern wollen, weil er an das Erbe gedacht habe. Zu dieser Zeit habe er etwa 320.000 Euro Schulden gehabt. Die Staatsanwältin sah bei der Tötung des Lebensgefährten außerdem Mord aus Heimtücke und Verdeckungsabsicht. Die Heimtücke ergebe sich daraus, dass er den arglosen Mann im Schlaf mit der Axt erschlagen habe. Dadurch habe er zudem versucht, den Tod der Mutter zu vertuschen.

Angeklagter aus Weilerbach nicht vermindert schuldfähig

In ihrem Plädoyer führte die Staatsanwältin aus, dass es keine Hinweise auf verminderte Schuldfähigkeit bei dem Angeklagten gebe. Er habe weder psychische noch physische Einschränkungen, noch habe er Drogen oder Alkohol zu sich genommen. Ihm zugute komme, dass er bislang strafrechtlich nicht vorbelastet sei. Außerdem sei er geständig gewesen. Allerdings schränkte die Staatsanwältin hier ein, dass das Geständnis erst gekommen sei, nachdem der Tathergang aus ihrer Sicht ohnehin bewiesen war.

Nebenklage hatte sich mehr Reue und Einsicht erhofft

Die Anwälte der Nebenklage schlossen sich den Forderungen der Staatsanwaltschaft an. Allerdings betonten sie, dass es ihnen und ihren Mandanten bei dem Angeklagten an Reue und Einsicht fehle. Er habe trotz der Vorwürfe gegen ihn sein Erbe immer noch nicht ausgeschlagen. Da von ihm keine wirkliche Entschuldigung gekommen sei, mache das auch die Trauerbewältigung für die Angehörigen umso schwerer.

Tochter des Opfers: "Du hast auch deinem Sohn den Vater genommen!"

Im Anschluss ergriff auch eine der Töchter des getöteten Mannes das Wort: "Wir hätten noch sehr viele Fragen an dich", richtete sie ihre Worte direkt an den Angeklagten, der im Laufe des Prozesses keine Fragen beantworten wollte. Er habe nicht nur ihr und ihren Geschwistern den Vater genommen, sondern auch seinem Sohn. Der müsse jetzt damit leben, der Sohn eines Doppelmörders zu sein.

In dem Gehöft bei Weilerbach fand die Polizei die zwei Leichen der Mutter und ihres Lebensgefährten. SWR

Verteidiger fordert Bestrafung wegen Totschlags

Der Verteidiger des Angeklagten forderte zum Abschluss eine mildere Haftstrafe und plädierte auf zweifachen Totschlag, statt auf Mord. Habgier scheide bei der Mutter als Motiv aus, da der Hof aufgrund der enormen Schulden seines Mandanten bei einem Erbe ohnehin gepfändet worden wäre. Stattdessen sei der Angeklagte wegen seiner Verlustgefühle und der Kränkungen ihm gegenüber wütend gewesen.

Opfer habe die Tat im Vorfeld bereits geahnt

Der Rechtsanwalt wies zudem das Mordmerkmal der Heimtücke zurück. Der Lebensgefährte der Mutter sei kein argloses Opfer gewesen, sondern hatte angeblich zuvor bereits mehrfach geäußert, dass der Angeklagte ihn töten wolle. Er soll zudem vorgehabt haben, die Schlösser an der Wohnungstür auszutauschen, damit der 38-Jährige keinen Zugang mehr habe. Es liege auch keine Verdeckungsabsicht vor. Stattdessen habe sein Mandant die Demütigungen durch den Stiefvater beenden wollen.

Urteil wird Mitte Oktober gesprochen

An die Nebenklage gerichtet verwies der Verteidiger nochmals auf das Geständnis, in dem der Angeklagte die Tötungen als "größten Fehler" seines Lebens bezeichnet hatte. Er habe sich nicht entschuldigen wollen, weil der Tod durch nichts zu entschuldigen sei. Das zeige, dass sein Mandant bereue. Eine lebenslange Haftstrafe sei daher ein falsches Signal. Er plädiere daher wegen Totschlags, Brandstiftung und versuchter schwerer Brandstiftung auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwölf Jahren.

Das Urteil soll am 12. Oktober gesprochen werden.