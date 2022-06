Am Donnerstag starten in der Innenstadt von Kaiserslautern die "Lautrer Sommerabende". Bis zum 18. August sind an sechs Abenden auf wechselnden Bühnen verschiedene Künstler zu sehen. Den Anfang der Lautrer Sommerabende macht ab 17 Uhr das Duo "The red couch" mit akustischer Musik. In den kommenden Wochen gibt es dann unter anderem auch am Altenhof, am Schillerplatz und am Stiftsplatz Konzerte. Rund um die Bühne sind jeweils 100 Liegestühle aufgestellt, sie sollen für Sommerambiente sorgen. Die neue Veranstaltungsreihe verfolgt nach Angaben der Stadt auch das Ziel, mehr Besucher in die Kaiserslauterer Innenstadt zu locken. Einzelhändler und Gastronomie sollen nach schwierigen Jahren während der Corona-Ausgangsbeschränkungen unterstützt werden. Für die Konzertreihe gibt es einen finanziellen Zuschuss vom Land.