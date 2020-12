per Mail teilen

Die Landwirte in der Westpfalz leiden unter der Trockenheit. Seit Ende März habe es kaum noch geregnet. Der Vorsitzende des Bauern- und Winzerverbandes im Kreis Kaiserslautern, Vogelgesang, rechnet schon jetzt mit hohen Einbußen bei der Ernte. Beim Getreide erwartet er ein Minus von bis zu 30 Prozent. Landwirte mit Vieh müssten von weniger Stroh und Grünschnitt für ihre Tiere ausgehen. Das müssten sie dann teuer zukaufen. Aufgrund der kalten Temperaturen rund die Eisheiligen verlaufe auch das Wachstum von Mais und Kartoffeln nicht nach Plan. Die Entwicklung des Wetters in den vergangenen Jahren sei beängstigend. Der Vorsitzende der Landwirte im Kreis Kusel, Müller, sagt, dass es nun das dritte schlechte Jahre in Folge sei. Das Beste für die Landwirtschaft seien nun mehrere Regentage.