Die Landwirte in der Westpfalz haben mit der Ernte von Weizen und Getreide begonnen. Das teilte ein Sprecher des Bauern- und Winzerkreisverbands Kaiserslautern mit.

Demnach konnten die Landwirte wegen des vielen Regens in den vergangenen Wochen erst in dieser mit ihrer Ernte beginnen. Die Qualität des Getreides sei deshalb auch schlechter als in den vergangenen Jahren. Das Korn sei in diesem Jahr kleiner und leichter. Auch der Vollkornanteil sei niedrig, wodurch sich das Getreide kaum zum Brotbacken eignen würde. Dadurch könne die Ernte höchstens als Futter für Nutztiere, für einen geringeren Preis oder gar nicht verkauft werden. Dagegen sei die Ernte von Winterraps und der Wintergerste schon fast abgeschlossen.