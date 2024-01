Landwirte aus dem Westen der Pfalz bei Bauernprotesten in Berlin

Sie sind zwar nicht mehr auf der Straßen der Westpfalz unterwegs - aber der Protest der Landwirte geht weiter. Viele haben sich auf den Weg nach Berlin gemacht, um dort zu demonstrieren.

Am vergangenen Montag waren Hunderte Traktoren durch Kaiserslautern gefahren. SWR

Der Bauern- und Winzerverband Nord- und Westpfalz konnte zwar keine genauen Zahlen nennen - er geht aber davon aus, dass mehrere Hundert Landwirte sich auf den Weg aus der Westpfalz nach Berlin zur großen Demonstration gemacht haben. Der Verband hatte eine organisierte Zugfahrt nach Berlin angeboten, viele würden sich aber auch privat organisieren, so eine Sprecherin. Zum Ende der Protestwoche der Landwirte findet heute in Berlin eine große Abschlussdemo statt. Insgesamt wurden 10.000 Teilnehmer angemeldet.

Am vergangenen Montag hatten die Landwirte mit ihren Traktoren den Verkehr in der Westpfalz größtenteils lahmgelegt. Allein am Morgen hatten rund 600 Traktoren Autobahnauffahrten und andere Verkehrsknotenpunkte blockiert. Am Nachmittag hatten in Kaiserslautern rund 1.000 Landwirte mit rund 300 Fahrzeugen an einem Protestzug durch die Innenstadt teilgenommen. Überall in der Westpfalz wurden Mahnfeuer entzündet - die größte dieser Veranstaltungen gab es in Martinshöhe im Kreis Kaiserslautern. Alle Veranstaltungen verliefen nach Angaben der Polizei friedlich.

Grund für die Proteste sind die Sparpläne der Bundesregierung. Diese sehen unter anderem einen schrittweisen Abbau der Subventionen für Agrardiesel vor. Obwohl die Bundesregierung bereits einige ihrer Vorschläge wieder zurückgenommen hat, hatten die Bauernverbände zu den bundesweiten Protesten aufgerufen.