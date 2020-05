Einige Kommunen in der Westpfalz haben die Regeln vorgestellt, unter denen in den kommenden Wochen die Freibäder öffnen können. Fest steht: Das wird keine normale Badesaison.

Im Freibad Waschmühle konnte in dieser Saison noch nicht geschwommen werden. (Archivbild) SWR

Noch steht nicht fest, wann das Warmfreibad und die Waschmühle in Kaiserslautern öffnen werden. Was aber fest steht: Für die Besucher wird sich einiges ändern.

Eintritt in die Bäder bekommt demnach nur, wer sein Ticket vorab mit Angabe seiner persönlichen Daten über eine neue Software bucht. Tickets können ausgedruckt oder auf dem Smartphone vorgezeigt werden.

Ampelsystem für Badezeiten

Um den Hygieneschutz im Warmfreibad und in der Waschmühle einzuhalten, soll es künftig zwei Badezeiten pro Tag geben. Im Internet können Badegäste über ein Ampelsystem erkennen, ob noch Plätze in den Kaiserslauterer Freibädern frei sind.

Die Stadt arbeitet gerade an einem Konzept für die Wege in den Schwimmbädern. Absperrungen, Trennlinien und Markierungen auf dem Boden beziehungsweise im Wasser sollen verhindern, dass sich die Badegäste zu nahe kommen.

Um die Abstandsregeln zu kontrollieren, sollen nach Angaben der Stadt 17 zusätzliche Sicherheitskräfte pro Bad eingestellt werden. Zusätzlich je vier Personen zum Reinigen und Desinfizieren des Bades.

Künftig sollen die Bäder auch nachts bewacht werden, damit keine ungebetenen nächtlichen Schwimmer dafür sorgen, dass die Bäder vor der Öffnung desinfiziert werden müssen.

Landstuhl öffnet Bäder am 13. Juni

In der Verbandsgemeinde Landstuhl sollen die Freibäder in Trippstadt und Landstuhl am 13. Juni öffnen. Möglicherweise wird sich der Start in Trippstadt aber wegen technischer Probleme noch um einige Tage verschieben. Auch hier wird es wegen Corona drastische Einschränkungen geben.

Auch das Naturbad in Landstuhl wird am 13. Juni öffnen Verbandsgemeinde Landstuhl

Der Badebetrieb wird nicht mal annähernd so sein wie in den Jahren zuvor. Peter Degenhardt (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl

Unter anderem wird die Besucherzahl drastisch reduziert: In Landstuhl dürfen gleichzeitig 700, in Trippstadt 650 Besucher im Bad sein. Laut Degenhardt sind normalerweise an einem starken Tag in Trippstadt rund 2.500 Badegäste. In den Freibädern gelten die Abstandsregeln - auch im Schwimmbecken. Die Duschen und Umkleiden sind geschlossen.

Karten ausschließlich über Internetseite

Eintrittskarten können künftig nur noch über die Internetseite der Verbandsgemeinde Landstuhl gekauft werden - jeweils nur für den aktuellen und den Folgetag. Auch hier erhält der Besucher wie in Kaiserslautern einen QR-Code, den er ausdrucken oder per Handy an der Kasse vorzeigen kann.

Degenhardt bittet die Besucher, den Frust über die drastischen Maßnahmen nicht an den Bediensteten der Bäder auszulassen. "Wir können nichts dafür, wir versuchen, das Beste aus einer schwierigen Situation zu machen", sagte Degenhardt.