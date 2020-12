per Mail teilen

Im Kreis Kaiserslautern wird im Januar versuchsweise die sogenannte Familienkarte des Landes eingeführt. Der Kreis und die Stadt Ludwigshafen sind die ersten Kommunen, in denen das geschieht. Die Familienkarte bietet auf der einen Seite Vergünstigungen für Familien – zum Beispiel bei Handel, Gewerbe und Vereinen. Zum anderen sollen auf der dazu gehörenden Internetseite alle relevanten Informationen für Familien zusammengefasst werden. Sollte sich das Konzept bewähren, will das Land die Familienkarte im Jahr 2022 in allen Kommunen einführen.