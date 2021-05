Eigentlich könnte der Landkreis Kaiserslautern bereits die Corona-Notbremse aufheben. Die Inzidenz-Zählweise des Robert-Koch-Institutes verhindert die Lockerungen jedoch.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Kaiserslautern liegt bereits seit dem 5. Mai dauerhaft unter der kritischen Grenze von 100. Allerdings nur, wenn bei der Berechnung die Mitglieder und Angehörige der US-Streitkräfte in die Zählweise einbezogen werden. Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt weist deswegen auch täglich zwei verschiedene Inzidenzwerte aus. Der Wert ohne die Amerikaner lag hingegen in den vergangenen zehn Tagen nur einmal unter 100.

Kaiserslautern darf Corona-Notbremse nicht lösen

Maßgeblich für die Corona-Lockerungen sind die Zahlen des Robert-Koch-Institutes. Die Einrichtung verzichtet jedoch darauf, die tausenden Menschen aus der US-Community in der Westpfalz in die Berechnung einfließen zu lassen. Entsprechend ist der Landkreis Kaiserslautern noch nicht mal kurz davor, die Bundesnotbremse zu lösen, da der Wert zunächst an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegen müsste. Davor sind Lockerungen in der Gastronomie oder bei den persönlichen Kontakten nicht möglich.

Verfassungsbeschwerde Anfang Mai eingereicht

Der Streit um den Corona-Inzidenzwert ist nicht neu. Anfang Mai haben fünf Menschen aus dem Landkreis Kaiserslautern Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht gegen die Zählweise eingelegt, darunter der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, Ralf Hechler (CDU). Auch die Landkreise Kusel und Birkenfeld, wo es ähnliche Probleme bei der Berechnung gibt, unterstützen die Beschwerde. Hintergrund ist, dass die Corona-Infektionen der Amerikaner in die Fallzahlen einfließen, die Streitkräfte und deren Angehörige jedoch nicht zur Gesamtbevölkerung dazugerechnet werden.