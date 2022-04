Haftstrafe wegen Angriffs mit Cuttermesser

per Mail teilen

Das Landgericht Kaiserslautern hat einen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt. Laut dem Urteil hatte der Mann im Oktober seine Partnerin mit einem Cuttermesser angegriffen und sie am Hals, am Bauch und an den Armen schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft hatte den Vorwurf formuliert, der Mann habe die Frau töten wollen und auf versuchten Totschlag plädiert. Das Gericht urteilte jedoch nach dem Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.