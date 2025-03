Prozess wegen tödlichen Messerstichs am Hauptbahnhof Kaiserslautern

Eine Frau hatte im Hauptbahnhof Kaiserslautern einen Mann niedergestochen, er starb. Am Mittwoch steht die 20-Jährige vor dem Landgericht - aber nicht wegen Mordes oder Totschlags.

Die Tat passierte in der Unterführung des Hauptbahnhofes in Kaiserslautern. IMAGO xFotostandx xSchmittx

Die Staatsanwaltschaft klagt die Frau wegen Körperverletzung mit Todesfolge an - und das liegt an den Geschehnissen im Juni vergangenen Jahres in der Unterführung am Hauptbahnhof in Kaiserslautern. Das Geschehen wurde damals von Videokameras aufgezeichnet - und die Bilder untermauern nach Angaben der Staatsanwaltschaft das, was die Frau ausgesagt hat.

Danach hatte der 64-jährige Mann die Frau vorher sexuell belastigt - er habe ihr auf der Rolltreppe der Unterführung ans Gesäß gefasst. Es kam zu einem Wortwechsel, bei dem die Frau auch ein Klappmesser zückte.

Frau hatte im Hauptbahnhof Kaiserslautern nur einmal zugestochen

Der Mann soll daraufhin den Arm der Frau gegriffen haben. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll die Frau versucht haben, sich aus dem Griff zu befreien - und in dieser Bewegung einmal zugestochen haben. Sie traf das Herz des Mannes, der wenige Sekunden später starb.

Entscheidet Landgericht Kaiserslautern auf minder schweren Fall?

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau zwar vorsätzlich zugestochen hat - aber nicht mit der Absicht, den Mann zu töten. Diese Tötung sei durch Fahrlässigkeit passiert. Deshalb verzichtete die Behörde auf eine Anklage wegen Mordes oder Totschlags. Sollte das Gericht die 20-jährige wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilen, drohen der Frau drei Jahre Haft. Erkennt es einen weniger schweren Fall, kann die Strafe lediglich ein Jahr betragen.