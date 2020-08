In Kaiserslautern ist die Koordinierungs-Gruppe für das Projekt „Stadt ohne Rassismus - Schule ohne Rassismus“ mit dem Präventionspreis des Landes ausgezeichnet worden. Wie das Land mitteilt, bekommt die Gruppe den „Sonderpreis gegen Hass und Hetze“, der mit 2.500 Euro dotiert ist. Bei dem Projekt geht es darum, dass sich Schulen in Kaiserslautern beispielsweise für Integration und Toleranz und eine gewaltfreie Gesellschaft einsetzen. Bislang beteiligen sich acht weiterführende Schulen - darunter das Rittersberg- und das Albert-Schweizer-Gymnasium. Ziel ist es, dass sich 15 weiterführende Schulen in Kaiserslautern an dem Projekt „Stadt ohne Rassismus - Schule ohne Rassismus“ beteiligen.