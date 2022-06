per Mail teilen

In Kaiserslautern hat ein Ladendieb eine Mitarbeiterin einer Parfümerie geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann das Geschäft in der Fackelstraße gestern gegen 10 Uhr. Die Frau konnte ihn dabei beobachten, wie er mehrere Parfums in die Taschen seiner Jacke steckte. Als sie den Mann darauf ansprach, schlug er zu und flüchtete. Nach Polizeiangaben wurde die Frau leicht verletzt. Eine Fahndung sei ohne Erfolg geblieben. Nun werde das Video der Überwachungskamera ausgewertet, um den Ladendieb noch ermitteln zu können.