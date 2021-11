Westpfalz-Klinikum stößt bei PCR-Test-Auswertung langsam an Grenzen

Die Nachfrage nach PCR-Tests in der vierten Welle der Corona-Pandemie wächst. So stark, dass das Labor am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern kaum noch nachkommt.

Im Labor am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern werden rund 1.000 PCR-Tests täglich ausgewertet. SWR Im Labor des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern laufen die Geräte rund um die Uhr. Die steigenden Corona-Infektionszahlen merken auch die Mitarbeitenden. Fast täglich nimmt die Zahl der kleinen Plastikröhrchen zu, in denen die Proben für den PCR-Test angeliefert werden. Der Chefarzt des Instituts für Labormedizin am Westpfalz-Klinikum Eray Yagmur sagt, die Belegschaft des Labors arbeite bereits 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. "Wenn wir Material und Aufträge von niedergelassenen Ärzten oder dem Gesundheitsamt bekommen, sind wir momentan in der Lage, von Montag bis Freitag darauf zu reagieren", sagt Yagmur. Täglich 1.000 Tests am Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern Das Labor am Westpfalz-Klinikum testet so viel es kann - täglich rund 1.000 Tests. Das sind PCR-Proben von Klinik-Mitarbeitenden, Patienten und allen, die das Gesundheitsamt Kaiserslautern zum PCR-Test schickt. "Wir könnten viel mehr testen", sagt Eray Yagmur. Aber das System komme an eine natürliche Grenze. Es gebe zu wenig Platz - außerdem bräuchte es für mehr Tests auch mehr Mitarbeiter. Um die steigende Nachfrage nach Tests zu befriedigen, will das Klinikum nun weitere Geräte anschaffen. Aufwendige Analyse der PCR-Tests Einen PCR-Test auszuwerten, ist sehr komplex und aufwendig. Die Proben müssen erst gereinigt werden. Dann kommen unter anderem Hitze und chemische Stoffe zum Einsatz, damit am Ende nur noch der Bauplan des Virus übrig bleibt. Erst dann folgt die eigentliche PCR-Analyse. Ein Gerät nicht größer als eine Mikrowelle untersucht die Proben. Und dann zeigt es an, ob in den Flüssigkeiten der Bauplan des Virus vorhanden ist - oder nicht. Ob man also positiv oder negativ ist. "Wir brauchen rund vier bis fünf Stunden, um alle diese Prozesse im Hintergrund ablaufen zu lassen", erklärt Eray Yagmur. Ein weiterer Grund für Verzögerungen bei den Testergebnissen ist der Weg der Probe ins Labor, erklärt Yagmur. Ist der Weg länger oder werden die Proben vor Ort erst gesammelt und dann ins Labor geschickt, dauert es auch länger, bis die Probe vom Labor ausgewertet ist. Im Schnitt bekommt aber jeder das Ergebnis innerhalb von 24 Stunden.