Kurioser Unfall am Opelkreisel in Kaiserslautern: Fahrerflucht im Bademantel

In Kaiserslautern wurde ein Auto nach einem Unfall am Opelkreisel einfach stehengelassen. Die Polizei ermittelt: Was haben drei Betrunkene im Bademantel damit zu tun?

In der Nacht auf Mittwoch wurde die Polizei in Kaiserslautern zu einem Unfall am Opelkreisel gerufen. Dort stand nach Polizeiangaben ein Auto im Grünstreifen, das offenbar zuvor mehrere Verkehrsschilder gerammt hatte. Davor: eine 25 Meter lange Bremsspur. Die Kennzeichen des Kleinwagens waren abmontiert. Da das Auto auf einem Betonsockel zum Stehen kam, hatten die Hinterreifen laut Polizei keinen Bodenkontakt mehr und konnte daher nicht mehr weiterfahren. Wer waren die drei Personen im Bademantel? Mehrere Zeugen, die angehalten hatten, um zu helfen, erzählten, dass ihnen in der Nähe drei Personen aufgefallen waren. Sie trugen alle einen Bademantel und machten einen betrunkenen Eindruck. Eine weitere Zeugin bestätigte, dass sie direkt nach dem Unfall drei Personen in dem Auto gesehen hatte. So fand die Polizei das Auto nach dem Unfall am Opelkreisel in Kaiserslautern. Drei Personen, offenbar betrunken und alle mit einem Bademantel bekleidet, sollen von der Unfallstelle geflüchtet sein. Polizeipräsidium Westpfalz Nach Fahrerflucht offenbar im Wald verschwunden Die drei Gesuchten sollen kurz danach in Richtung Wald am Vogelwoog gerannt sein. Das Gebiet sei abgesucht worden, jedoch ohne Erfolg. Anhand der Kennzeichen konnte die Polizei noch in der Nacht den Halter des Autos ermitteln. Ob er beim Unfall auch gefahren ist oder zumindest im Auto saß, ist derzeit noch unklar.