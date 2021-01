per Mail teilen

Die Kultur leidet unter der Corona-Pandemie. Der Kaiserslauterer Fotograf Thomas Brenner ist aber sicher: "Kunst bleibt". Und hat eine gleichnamige Fotoaktion gestartet.

An 50 Plätzen in Kaiserslautern werden bei der Kunstaktion Plakate gezeigt, die verschiedene Kunstschaffende gestaltet haben. Auf einigen Plakaten sind Fotos, Malerei und grafische Arbeiten zu sehen. Andere verweisen auf ein Musikstück, ein Tanzprojekt oder eine Theater-Aktion. Ein sogenannter QR-Code auf dem Plakat führt dann zu der jeweiligen Aktion im Internet.

Die Plakate hängen zum Beispiel an Bushaltestellen in Kaiserslautern. Markus Hoffmann

100 Künstlerinnen und Künstler machen mit

Die Wahl des Motivs hat Fotograf Thomas Brenner den rund 100 Kaiserslauterer Künsterinnen und Künstlern, die an der Aktion teilnehmen, freigestellt. Die Bandbreite reicht von freischaffenden Künstlern bis hin zu großen kulturellen Einrichtungen der Stadt. Die Plakate werden bis März auf den Plakatflächen in der Kaiserslauterer Innenstadt gezeigt - zum Beispiel an Bushaltestellen.

So sehen die Plakate aus, die in ganz Kaiserslautern hängen. Thomas Brenner / Collage: SWR

"Kunst zu den Menschen bringen"

Thomas Brenner will mit der Aktion die Menschen wieder für Kunst begeistern - gerade weil im Moment wegen der Corona-Pandemie Museen, Theater und Veranstaltungsräume geschlossen seien. "Weder Streaming-Konzerte noch Kunstplakate können das reale Kunsterlebnis ersetzen", sagte Brenner. Aber gerade jetzt sei es wichtig, die Kunst zu den Menschen zu bringen.

Die Kaiserslauterer Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Beate Kimmel (SPD) dankte Brenner für dessen Einsatz. "Mit dieser wunderbaren Plakataktion wird Kunst und Kultur wirkungsvoll in den öffentlichen Raum gebracht." Dies sei in Zeiten des Lockdowns besonders wertvoll.