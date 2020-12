Die städtische Kulturverwaltung hat den diesjährigen Kulturmarkt in der Kaiserslauterer Fruchthalle offiziell abgesagt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wären die Abstands- und Hygieneregeln für Besucher und Aussteller dort nicht sinnvoll umsetzbar. Im Erdgeschoss der Fruchthalle seien zu wenig Personen gleichzeitig erlaubt, die Lüftungssituation sei schwierig und das Rahmenprogramm mit Chorgesang und Blasmusik käme ebenfalls nicht in Frage. Dem eigentlichen Anspruch des Kulturmarktes könne die Stadt so nicht gerecht werden. Für Aussteller, die aufgrund der Pandemie wirtschaftlich in Not geraten seien, bietet die Stadt bei Interesse die Möglichkeit, auf dem Weihnachtsmarkt einen Stand aufzubauen.