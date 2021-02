Heute zeigt die Stadt Kaiserslautern den 50. Kulturlivestream aus der Fruchthalle. Seit dem Frühjahr überträgt die Stadt Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern live im Internet. Mehr als 160.000 Zuschauer haben sich nach Angaben der Stadt bisher das Kulturprogramm im Internet angesehen. Gerade Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt seien, könnten so wieder stärker am Leben teilnehmen. Die Stadt Kaiserslautern war eine der ersten Städte, die ein eigenes Corona-Kulturprogramm im Internet angeboten haben. Städte wie Trier, Landau und auch Zweibrücken hätten sich dann Tipps in Kaiserslautern geholt. Für die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler sei der Auftritt eine gute Möglichkeit, in diesen Zeiten zumindest ein wenig Geld zu verdienen. Der 50. Livestream beginnt heute um 17 Uhr. Dann steht Astrid Vosberg auf der Bühne, Musical-Sängerin aus dem Pfalztheater.