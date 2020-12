Noch bis Freitag können Künstler aus der Region Konzepte für ein Kulturprojekt der Stadt Kaiserslautern einreichen, das für die Zeit nach dem Corona-Lockdown geplant ist. Das Kulturreferat will damit Kulturschaffende unterstützen, die unter der Pandemie leiden.

Christoph Dammann, der Leiter des Kulturreferats in Kaiserslautern, ruft freischaffende Künstlerinnen und Künstler aller Sparten auf, sich für das Projekt zu bewerben. Das Kulturreferat stellt ihnen in Aussicht, entweder in der Fruchthalle oder im Stadtmuseum in Kaiserslautern zum Beispiel ein Konzert zu geben, eine Lesung oder ein Theaterprojekt zu veranstalten, oder Malerei oder Fotografie zu zeigen. Auch Kurse wie kreatives Schreiben seien denkbar. Das Projekt soll sich an Kinder und Jugendliche richten und jeweils einen halben Tag dauern. Es wird dann zusammen mit Sozialpädagoginnen nach dem Ende des Lockdowns durchgeführt.