Kriminalitätsstatistik: Aufklärungsquote im Westen der Pfalz auf Höchststand

Das Polizeipräsidium Westpfalz hat die Kriminalitätsstatistik für 2021 veröffentlicht. Erfreulich: Die Aufklärungsquote ist so hoch wie noch nie seit der Polizeireform vor fast 30 Jahren.

71,1 Prozent aller Straftaten im Westen der Pfalz konnten die Ermittler aufklären. Das sei der höchste Wert seit der Organisationsreform der Polizei 1993. Insgesamt registrierte das Polizeipräsidium 28.257 Straftaten in der Westpfalz. "An die Ermittlungserfolge will das Polizeipräsidium Westpfalz im laufenden Jahr anknüpfen und regionale Kriminalitätsschwerpunkte durch gezielte Maßnahmen weiter bekämpfen", heißt es in der Pressemitteilung zur aktuellen Kriminalitätsstatistik der Polizei.

Mehr Mord, mehr Totschlag im Westen der Pfalz

Die Statistik weist für 2021 doppelt so viele sogenannte Straftaten gegen das Leben aus wie im Jahr davor. Dazu zählen beispielsweise Mord, Totschlag und fahrlässige Tötung. Die Polizei habe insgesamt 22 Fälle bearbeitet, darunter auch der bislang noch ungeklärte Fall von Diana Bodi, deren Leiche in der Innenstadt von Kaiserslautern gefunden wurde. Allerdings macht die Polizei auch deutlich, dass im Schnitt neun von zehn solcher Delikte aufgeklärt werden konnten.

Statistik: Kinderpornografie-Fälle gestiegen

Die Zahl der Sexualdelikte ist im Bereich des Polizeipräsidiums ebenfalls gestiegen. Dies gehe gemäß der Statistik vor allem auf die 271 Fälle von Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinderpornografischer Schriften zurück. Die Fallzahlen bei Vergewaltigung, sexueller Nötigung, sexuellen Übergriffs und sexuellen Missbrauchs seien hingegen zurückgegangen. Die Aufklärungsquote bei Sexualdelikten liegt mit 94 Prozent auf einem Höchststand.

Weniger Einbrüche wegen Corona?

Bei den Eigentumsdelikten berichtet die Polizei von einem Zehnjahrestief. Auch die Fälle von Wohnungseinbruch seien weiter rückläufig. Im abgelaufenen Jahr hätten die Ermittler 265 Fälle von Wohnungseinbruchsdiebsahl bearbeitet. Auch hier der niedrigste Wert in den vergangenen zehn Jahren. Bei der Hälfte der Taten sei es auch nur bei einem versuchten Einbruch geblieben. "Die niedrigen Fallzahlen könnten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen. Durch eingeschränkte Freizeitaktivitäten sind viele Menschen Zuhause geblieben", vermutet die Polizei.

Die vollständige Kriminalitätsstatistik des Polizeipräsidiums Westpfalz finden Sie auf den Seiten der rheinland-pfälzischen Polizei.