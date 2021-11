per Mail teilen

Bis im Kreis Kaiserslautern neue Warnsirenen in Betrieb sind, wird es nach Einschätzung der Verwaltung noch dauern. Aktuell gehe man von bis zu zwei Jahren aus, erklärte eine Kreis-Sprecherin auf SWR-Anfrage. Das hänge aber davon ab, wie die Hersteller die bundesweite Nachfrage nach neuen Alarmierungssystemen bedienen könnten. Weil die in den Ortsgemeinden noch vorhandenen Sirenen veraltet sind, will der Kreis Kaiserslautern neue anschaffen. Nach Gesprächen mit der Landesregierung diese Woche rechnet er dabei mit Fördermitteln von rund 200.000 Euro. Wo genau die neuen Sirenen installiert werden können, wird laut Kreis im nächsten Schritt mit den Verbandsgemeinden abgestimmt.