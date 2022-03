Kostenlose Kulturbesuche für Flüchtlinge

per Mail teilen

Das Kulturreferat Kaiserslautern und der Verein Kulturloge wollen Geflüchteten aus der Ukraine mit kostenlosen Eintrittskarten eine Freude machen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sollen die in Kaiserslautern ankommenden Menschen etwa Konzerte, Theateraufführungen und Museen besuchen können ohne dafür zu zahlen. Es gehe darum, dass die Kriegsflüchtlinge sich aufgenommen und willkommen fühlten und von dem Leid in ihrer Heimat etwas abgelenkt würden. Wer Ukraine-Flüchtlinge bei sich aufgenommen hat, kann sich dazu mit dem Verein Kulturloge Kaiserslautern in Verbindung setzen.