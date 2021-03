Mehr als 1.500 Wahlhelfer aus dem Landkreis Kaiserslautern, Pirmasens und der Südwestpfalz können einen kostenlosen Corona-Schnelltest erhalten. Doch nicht jeder will das Angebot auch wahrnehmen.

In einigen Kommunen in der Westpfalz können sich ehrenamtliche Wahlhelfer vor der Landtagswahl am Sonntag vorsorglich auf das Corona-Virus testen lassen. Der Landkreis Kaiserslautern bietet etwa 700 Wahlhelfern die Möglichkeit, am Samstag einen Corona-Schnelltest zu absolvieren. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes werden dafür die Testzentren außerhalb der üblichen Dienstzeiten geöffnet. Das DRK rechnet damit, dass sich etwa die Hälfte der Wahlhelfer testen lassen wird.

Land hält Corona-Schnelltests für Wahlhelfer für unnötig

Die Stadt Pirmasens und der Landkreis Südwestpfalz haben fast 1.000 Schnelltests für Wahlhelfer reserviert. Hier habe bislang etwa jeder Dritte einen Termin vereinbart, um das Angebot wahrzunehmen. Auch im Donnersbergkreis können sich rund 250 Wahlhelfer kostenlos testen lassen. Die Stadt Kaiserslautern bietet keine Tests an.

Die Schnelltests sind für die Wahlhelfer freiwillig. Das Land hält die Tests für nicht notwendig und finanziert sie daher auch nicht. Stattdessen stellt die Landesregierung FFP2-Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel für den Wahlabend zu Verfügung. Die Kosten für die Schnelltests übernehmen die Kommunen selbst.