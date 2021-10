So viel kostet ein Corona-Schnelltest in Kaiserslautern und der Region

Seit Montag gibt es in Deutschland mit einigen Ausnahmen keine kostenlosen Corona-Schnelltests mehr. Die Preise für die Tests gehen in der Westpfalz dabei deutlich auseinander.

Um es gleich vorwegzunehmen: Mit dem Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests ist auch in Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken und den vier Landkreisen in der Westpfalz ein Flickenteppich mit ganz unterschiedlichen Preisen entstanden. Selbst die jeweiligen Dachorganisationen konnten auf Nachfrage nicht mitteilen, wie viel ein Corona-Schnelltest denn nun jeweils kostet.

Apotheken verlangen meist 15 Euro für einen Schnelltest

Der Apothekerverband Rheinland-Pfalz verwies darauf, dass jede Apotheke die Preise in "ihrem Ermessen" bestimmen darf. Eine Übersicht über die Preisspannen liege dem Verband nicht vor. "Aus rechtlichen Gründen geben wir auch keine Preisempfehlungen ab, sondern empfehlen den Apotheken, ihre Preise jeweils individuell zu kalkulieren", erklärt Peter Schreiber, Geschäftsführer des Apothekerverbandes. Eine Nachfrage bei mehreren Apotheken ergab jedoch, dass ein Corona-Schnelltest fast überall 15 Euro kostet.

Bei Corona-Verdacht ist der PCR-Test weiter kostenlos

Auch Hausärzte sollen seit Montag nun verstärkt die Durchführung der Schnelltests übernehmen. Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz weist daraufhin, dass bei Erkältungssymptomen weiterhin ein kostenloser PCR-Test vorgenommen wird. Wer allerdings symptomfrei ist und nur einen Nachweis über einen negativen Test braucht, der muss selbst zahlen. Die Ärzte sollen sich dabei nach der Gebührenordnung für Ärzte richten. Diese empfiehlt einen Preis von 16,76 Euro pro Test. Nach SWR-Recherchen verlangen manche Praxen in Kaiserslautern und der Region auch bis zu 20 Euro für einen Corona-Schnelltest.

Auch DRK ohne einheitliche Kostenregelung

Das Deutsche Rote Kreuz hat zwar seit vergangener Woche zahlreiche Schnelltestzentren geschlossen, betreibt aber weiterhin zumindest einige Stationen in der Region, wie zum Beispiel in Zweibrücken, Dahn oder Waldfischbach-Burgalben. Dort kostet ein Corona-Schnelltest im Moment 15 Euro. Allerdings ist es nach Angaben des DRK-Landesverbands auch hier so, dass die Testzentren jeweils selbst über die Kosten entscheiden dürfen. Das Corona-Testzentrum in Pirmasens rechnet beispielsweise nur zwölf Euro für einen Test ab.

Rund die Hälfte der Teststellen in Rheinland-Pfalz schließt

Wer seit Montag einen Corona-Schnelltest benötigt, muss dafür selbst zahlen. Kostenlos ist das Testangebot nur noch für Kinder, Schwangere und Menschen mit medizinischen Indikatoren. Da zukünftig mit deutlich weniger Testbedarf zu rechnen ist, schließen einige Betreiber. In Rheinland-Pfalz halbiert sich die Zahl der Teststellen auf rund 750. Das teilte das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung mit. Eine Übersicht über die Teststellen im Land gibt es auf der Corona-Seite der Landesregierung.