An der Technischen Universität in Kaiserslautern soll noch in diesem Jahr ein 16 Meter hoher Kletterturm gebaut werden. Das teilte der Landesverband des Deutschen Alpenvereins, DAV, mit. Die Planungen für den Turm sind demnach schon sehr weit. Er soll auf einem Gelände der TU entstehen und vom Landesverband des DAV betrieben werden. Er wird auch deshalb in Kaiserslautern gebaut, weil sich dort seit dem vergangenen Jahr der Leistungsstützpunkt „Klettern“ befindet.