Kitas bleiben kommende Woche geschlossen

Auch mehrere Kindertagesstätten in der Westpfalz bleiben am kommenden Dienstag, 8. März, geschlossen. Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Streikpläne jetzt konkretisiert. Sie ruft demnach die Kita-Beschäftigten in Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirmasens ihre Arbeit niederzulegen. Betroffene Eltern würden frühzeitig informiert, so Verdi. Die Gewerkschaft kündigte für Dienstag außerdem eine Kundgebung in Pirmasens an. Sie fordert bessere Rahmenbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher. Die Arbeit in Kindertagesstätten müsse mehr Wertschätzung erfahren und das vor allem in finanzieller Hinsicht.