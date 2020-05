In den Kindertagesstätten in Kaiserslautern werden zurzeit rund 370 Kinder betreut. Das ist nach Angaben der Stadt nur ein Zehntel der Kinder, die normalerweise die Kitas besuchen. Oberbürgermeister Klaus Weichel sagte, die Notbetreuung während der Coronakrise werde von den Eltern weiterhin verantwortungsvoll in Anspruch genommen. Weil der überwiegende Teil der Kinder zuhause betreut werde, wird die Stadt Kaiserslautern wie andere Kommunen in der Westpfalz auch für den Mai keine Kita-Gebühren erheben.