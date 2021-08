Die Evangelische Kirche der Pfalz und das Bistum Speyer veranstalten morgen (Sonntag, 8:30-21:00 Uhr) eine ökumenische Aktion, bei der an mehr als 80 Veranstaltungen Johann Sebastian Bachs Toccata erklingt. Mit dabei sind auch die Städte Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken und Kirchheimbolanden. Beispielsweise in Kaiserslautern wird die Toccata modern am Klavier umgesetzt, auch mit E-Gitarre, Orgel und Schlagzeug soll das Werk aufgeführt werden. In Kirchheimbolanden wird das Orgelstück auf der weltbekannten Stumm-Orgel von 1745 in der Paulskirche erklingen. In der Johanneskirche in Pirmasens wird der Orgelnachwuchs das Stück im Halbstundentakt spielen. Johann Sebastian Bachs Toccata und Fuge in d-Moll wird am Sonntag in ganz Rheinland-Pfalz gespielt: bei 31 Gottesdiensten, im Rahmen von 27 Kur-Konzerten, fünf großen Orgelkonzerten oder auch in eine musikalische Andacht intergiert. Anlass ist die Orgel als Instrument des Jahres. Das Werk ist das wohl bekannteste Orgelstück der Welt und ist allgegenwärtig in Filmen, in der Popmusik, aber auch in Computerspielen.