Kirche ruft zum Friedensgebet auf

Mit Blick auf die sich zuspitzende Ukraine-Krise ruft die Evangelische Kirche der Pfalz zum Friedensgebet in Kaiserslautern auf. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sei brandgefährlich, so Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst. Die Pfälzer sollten jetzt beten, dass es zu keinem Krieg komme. Das Friedensgebet am Donnerstagabend in der Stiftskirche in Kaiserslautern solle gleichzeitig Auftakt einer Reihe wöchentlicher Friedensgebete sein. Neben dem Ukraine-Konflikt würden dabei auch weitere Kriegsgebiete in den Blick genommen.