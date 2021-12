Urnen-Begräbnisstätte in Kirche in Kaiserslautern

Was ist ein Kolumbarium?

Ein Kolumbarium ist ein Gebäude oder Mauer, in denen Urnen in dafür vorgesehenen Nischen aufbewahrt werden. Diese Gebäude stehen meist auf Friedhöfen oder in der Nähe von Krematorien. Vor allem in südlichen Ländern sind Kolumbarien ein wichtiger Bestandteil der Begräbniskultur. In Deutschland gibt es sie erst, seit es Feuerbestattungen gibt. Das erste Kolumbarium in Deutschland wurde 1878 auf dem Hauptfriedhof in Gotha eingerichtet. (Quelle: Wikipedia)