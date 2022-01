Jugendliche überfallen Frau am Hauptbahnhof Kaiserslautern

Ein Mann wurde am Hauptbahnhof Kaiserslautern belästigt, einer Frau sollte die Handtasche gestohlen werden. Verdächtig sind zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren.

Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, war eine 59-jährige Frau am Samstagabend am Hauptbahnhof Kaiserslautern darauf aufmerksam geworden, dass die zwei Jungen einen älteren Herrn belästigten. Sie kam dem Mann zu Hilfe, die Jugendlichen ließen daraufhin von dem Mann ab.

Die Frau verließ den Bahnhof, die Jungen folgten ihr unbemerkt. In der Zollamtsstraße versuchten sie laut Polizei dann, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Frau stürzte. Passanten wurden auf den Überfall aufmerksam, woraufhin die beiden Jugendlichen flüchteten.

Messer und Schmuck in Kaiserslautern sichergestellt

Eine Polizeistreife konnte die beiden in der Innenstadt stellen. Eine Überprüfung ergab, dass die beiden aus einer Jugendeinrichtung in Baden-Württemberg abgehauen waren. Die Beamten stellten bei dem 13-Jährigen ein Jagdmesser sicher. Außerdem hatten die Jugendlichen Schmuck im Wert von rund 200 Euro und ein Mobiltelefon bei sich. Wie die Jungen an die Sachen kamen, wird zurzeit noch ermittelt. Die Kinder wurden in die Jugendeinrichtung zurückgebracht.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, denen die beiden Jungen am Samstagabend in Kaiserslautern aufgefallen sind. Eine wichtige Zeugin könnte eine Frau sein, die gegen 19 Uhr mit ihrem Hund am Hauptbahnhof unterwegs war. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen.