Kaum Resonanz auf Weltnichtrauchertag

In Kaiserslautern ist ein Kunst-Wettbewerb zum heutigen Weltnichtrauchertag nicht auf die gewünschte Resonanz gestoßen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, gingen im Aktionszeitraum in den vergangenen zwei Wochen keine Bewerbungen ein. Unter dem Motto „Lebe rauchfrei“ hatte das Jugendreferat der Stadt junge Menschen dazu aufgerufen, kreative Beiträge zum Weltnichtrauchertag einzureichen. Dass sich keine Kinder und Jugendlichen beteiligt hätten, sei bedauerlich, so eine Verwaltungssprecherin. Im nächsten Jahr werde es einen neuen Versuch mit mehr zeitlichem Vorlauf geben.