Trotz Halbleiter-Krise: Keine Kurzarbeit bei Opel in Kaiserslautern

Der Autobauer Opel kann in seinem Werk in Kaiserslautern auch im Februar auf Kurzarbeit bei den Beschäftigten verzichten. Ob das danach so bleibt, ist allerdings noch unklar.

Der Opel-Betriebsratschef im Werk Kaiserslautern, Thorsten Zangerle, berichtet von erfreulichen Zahlen. Der Standort konnte seine Produktion zuletzt wieder um 13 Prozent steigern. Deshalb hatte der Automobilkonzern bereits seit Jahresbeginn auf die im Oktober angeordnete Kurzarbeit verzichtet.

Im Februar nächste Entscheidung über Kurzarbeit

Die Entscheidung darüber, ob Opel auch im März in Kaiserslautern ohne Kurzarbeit auskommt, soll Mitte Februar fallen, so Zangerle. Das sei auch davon abhängig, in welchem Maße die Abfindungsprogramme für ausscheidende Mitarbeiter das Unternehmen belasten.

Allein bei Opel in Kaiserslautern arbeiten rund 1.700 Beschäftigte und 50 Zeitarbeiter. Opel Automobile GmbH

Nur wenige Kollegen in Kaiserslautern gingen freiwillig

Bis zum Ende vergangenen Jahres hatte Opel mit diesen Programmen insgesamt 2.100 Stellen abgebaut, die meisten davon am Standort in Rüsselsheim. In Kaiserslautern sind nach Angaben des Betriebsratschefs nur ein Bruchteil der Mitarbeiter freiwillig gegangen.

Kurzarbeit wegen Halbleiter-Krise auf dem Automarkt

Opel hatte im Oktober etwa 1.000 Beschäftigte in Kaiserslautern in Kurzarbeit geschickt. Hintergrund war der weltweite Mangel an sogenannten Halbleitern, einem Chip, der für die Autofertigung enorm wichtig ist. Einige Fabriken von Opel-Mutterkonzern PSA hatten ihre Produktion sogar komplett stoppen müssen.