Kein Public Viewing in Kaiserslautern zur WM

Auf einem öffentlichen Platz vor einer Großbildleinwand mit Freunden die Fußball-WM in Katar schauen? In Kaiserslautern wird das nicht gehen.

Zur WM in Katar wird es in Kaiserslautern kein Public Viewing geben. (Archivbild). picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Paul Zinken

Der Stadtrat hat am Abend beschlossen, dass es zur kommenden Fußball-WM im Stadtgebiet Kaiserslautern kein Public Viewing geben wird. Die Stadt will damit ein Zeichen gegen die Menschenrechtsverletzungen in dem arabischen Land setzen. Der Stadtrat stimmte einem Vorschlag der CDU-Fraktion zu, zum Endspiel eine öffentliche Feier für Menschenrechte zu veranstalten.

Viele Städte in Rheinland-Pfalz verzichten auf Public Viewing

Kaiserslautern ist bei weitem nicht die einzige Stadt in Rheinland-Pfalz, in der es zur WM kein Public Viewing geben wird. Unter anderem haben Mainz, Bad Kreuznach, Landau und Neustadt ausdrücklich öffentliche Vorführungen von WM-Spielen abgesagt. In einer SWR-Umfrage sagten andere Städte wie Ludwigshafen oder Speyer, es sei kein Public Viewing geplant.

Die Fußball-WM in Katar beginnt am 20. November und endet am 18. Dezember. Im Vorfeld gab es Kritik an der Vergabe der Weltmeisterschaft an das arabische Land - vor allem an der Menschenrechtssituation. Außerdem sind beim Bau der Stadien viele Hilfsarbeiter gestorben - alle mussten unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten.