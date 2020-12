In Kaiserslautern ist einem Mann von einem angeblich interessierten Käufer sein Auto gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, trafen sich der Besitzer und der 64 Jahre alte Interessent am Wochenende im Stadtgebiet. Der potenzielle Käufer habe sich das Auto angeschaut und sei dann in einem unbeobachteten Moment einfach damit weggefahren. Der Besitzer konnte laut Polizei seinem Wagen nur noch hinterherschauen. Weil er die Sache zunächst selbst klären wollte, habe er sich erst gestern direkt an die Polizei gewandt. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts des Diebstahls.