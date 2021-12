per Mail teilen

Der Karate-Kämpfer Jonathan Horne aus Kaiserslautern hat sich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Horne zog bei der Europameisterschaft in Kroatien ins Finale ein und machte damit die Qualifikation für Tokio perfekt. Horne ist mehrfacher Deutscher Meister, Europa- und Weltmeister. Karate ist in diesem Jahr zum ersten Mal olympisch, bei den nächsten Olympischen Spielen ist es schon nicht mehr im Programm.