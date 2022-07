per Mail teilen

Autofahrer müssen in den kommenden Monaten in der Kaiserslauterer Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Nach Auskunft der Stadtverwaltung werden bis Dezember vom Adolph-Kolping-Platz ausgehend die Kanäle an mehreren Straßen saniert. Dabei seien auch Hauptverkehrsstraßen betroffen. Außerdem kann es zeitlich begrenzte Parkverbote geben.