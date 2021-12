15-Jährige in Kaiserslautern von Männern festgehalten und begrapscht

per Mail teilen

Ein 15-jähriges Mädchen spaziert durch die Fußgängerzone in Kaiserslautern. Plötzlich wird sie von zwei Männern festgehalten und begrapscht - am hellichten Tag.

Wie die Polizei mitteilt, war das Mädchen am Montagmittag gegen 13:30 Uhr in der Kerststraße unterwegs, die zur Fußgängerzone in Kaiserslautern gehört. Dort wird sie von einem Mann festgehalten. Ein anderer begrapscht sie währenddessen. Ein dritter hat nach Angaben der Polizei untätig daneben gestanden.

Mädchen kann sich befreien und flüchten

Die 15-Jährige habe sich befreien können und ein Paar mit Kinderwagen angesprochen. Höchstwahrscheinlich haben auch noch andere Menschen den Vorfall beobachtet. Die Polizei sucht daher nicht nur nach dem Paar, sondern auch nach weiteren Zeugen.

Gesuchte Männer sind zwischen 16 und 18 Jahre alt

Gleichzeitig fahnden die Ermittler nach den beiden Männern. Sie sollen zwischen 16 und 18 Jahre alt und zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß sein. Sie trugen jeweils einen blauen, medizinischen Mund-Nase-Schutz. Einer der beiden hat blondes, gelocktes Haar. Er hatte eine schwarze Daunenjacke an und hatte eine schwarze Kapuze übergezogen, vermutlich die eines Kapuzenpullovers.

Auffällig war laut Polizei die schwarze Stoffhose des Jugendlichen, die viele Taschen hatte. Der andere gesuchte Mann war ebenfalls mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet und hatte eine türkisfarbene Kapuze übergezogen. Der Verdächtige sprach dialektfreies Deutsch.

Polizei sucht nach weiterem Mann

Die Beamten suchen auch nach dem dritten Mann, der die beiden Verdächtigen begleitet und bei dem Vorfall zugeschaut haben soll. Von ihm ist lediglich bekannt, dass er dunkle Haut hat. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei Kaiserslautern melden. Die Telefonnummer lautet: 0631 3692620.