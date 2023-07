Jugendstudie: Mehr Feste und öffentliche Sportanlagen in Kaiserslautern gewünscht

Junge Leute fühlen sich in der Stadt nicht sicher

Die Universität in Kaiserslautern hat im Auftrag des Jugendparlaments eine Studie erstellt. Den Befragten fehlt es unter anderem an Festen und Sportanlagen. In der Stadt fühlen sich viele nicht sicher.

Es handelt sich dabei um eine Befragung des Fachgebiets Empirische Sozialforschung der Rheinland-Pfälzisch Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Die Studie setzt auf vorangegangene Forschungen auf und hatte sich zum Ziel gesetzt, das "Freizeitverhalten und die Bedürfnisse von Jugendlichen in dem Bereich Freizeitgestaltung zu erheben", wie es in dem mehr als 80-seitigen Papier heißt. Jugendliche wollen günstigere Freizeitangebote Befragt wurden Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren. "Die Zufriedenheit der Jugendlichen mit den verschiedenen Aspekten der Freizeitgestaltung ist sehr gemischt", lautet das Ergebnis. Große Unzufriedenheit herrscht demnach mit dem Angebot an Veranstaltungen, aber auch an Räumen. Zudem wünschen sich die jungen Leute in Kaiserslautern günstigere Freizeitmöglichkeiten. Eine große Rolle spielt für die 16- und 17-Jährigen der Sport. Demnach bringen sie sich auch am häufigsten in Sportvereinen ein. Hier gibt es den Wunsch nach mehr öffentlichen Sportanlagen. Viele junge Leute fühlen sich in Kaiserslautern nicht sicher Befragt wurden die Jugendlichen auch danach, wie sicher sie sich in Kaiserslautern fühlen. Dabei kam heraus, dass sich mehr als die Hälfte der Befragten nicht sicher fühlt, vor allen Dingen rund um die Mall und die weitere Gegend um den zentralen Busbahnhof in der Stadtmitte. Speziell junge Frauen fühlen sich nach Angaben der Studie in Kaiserslautern unsicher. Die jungen Leute wünschen sich zudem gezieltere Informationen über Angebote in der Stadt. "Die Informationsstrategie der Stadt und der Vereine sollte auf Jugendliche optimiert werden, die sich hauptsächlich über Social Media aber auch die Schulen informieren", heißt es in der Studie. Ein weiteres Ergebnis: Jugendliche fühlen sich nicht eingebunden. Sie haben den Eindruck, dass Politikerinnen und Politiker ihre Bedürfnisse nicht berücksichtigen. Wunsch nach mehr Sitzplätzen in Kaiserslautern Verbesserungsvorschläge gibt es auch: mehr öffentliche Sportplätze, mehr Aufenthaltsmöglichkeiten ohne Konsumzwang, mehr Sitzplätze in der Innenstadt und Räume, die für Jugendliche nutzbar sind. "Eine Möglichkeit wäre die Öffnung der Schulhöfe für Jugendliche", lautet ein Vorschlag.